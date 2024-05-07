У Брюсселі обшукали офіс німецького євродепутата після арешту його помічника за шпигунство на користь КНР

В ​​офісі німецького ультраправого євродепутата в Брюсселі провели обшук через звинувачення в шпигунстві на користь Китаю.

Прокуратура Німеччини наказала провести обшук в офісі члена Європейського парламенту від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Максиміліана Краха у Брюсселі після того, як його помічника заарештували за підозрою в шпигунстві на користь Китаю.

Про це пише Reuters.

Справа помічника Краха викликала занепокоєння в Європі щодо того, що він став мішенню для китайської шпигунської діяльності.

Минулого місяця Німеччина також заарештувала трьох осіб за передавання важливих технологій Китаю для військових цілей.

Як пише видання, ці події знизили підтримку ультраправої партії AfD в опитуваннях перед виборами до Європейського парламенту, які відбудуться у червні. Максиміліан Крах є головним кандидатом від AfD.

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"Ці заходи є частиною провадження проти Цзянь Г (помічника Краха - ред.) за підозрою в діяльності агента розвідки", - заявили німецькі прокурори.

Цзянь Г звинувачують у передаванні інформації про переговори в Європейському парламенті представникам китайської розвідувальної служби та у шпигунстві за представниками китайської опозиції в Німеччині.

Там також додали, що обшуки провели як в офісі Краха, так і в офісі його колишнього помічника. Одну з квартир колишнього помічника в Брюсселі обшукали 24 квітня, додали прокурори в Карлсруе.

Максиміліан Крах напередодні підтвердив обшуки в офісі свого колишнього помічника на платформі у соцмережі X.

"Цього слід було очікувати після його арешту, і тому це зовсім не дивно... Це не стосується ні мене, ні інших співробітників", - написав він.

Нагадаємо, у Німеччині судять офіцера бундесверу за шпигунство на користь РФ.

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