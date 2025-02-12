У Брюсселі розпочався "Рамштайн": Умєров повідомив, що на порядку денному

Рустем Умєров наголосив, що Україна готова до переговорів щодо завершення війни, але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли держава буде сильною на полі бою.

У Брюсселі 12 лютого розпочалося засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Учасники обговорять поточні потреби держави та довгострокові рішення.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, якого цитує пресслужба відомства.

"Розпочинаю роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" у Брюсселі. Це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників", – зазначив Умєров.

Вперше це засідання очолює держсекретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі. Участь у зустрічі також бере новий міністр оборони США Піт Гегсет.

На порядку денному:

стабільне та своєчасне постачання військової допомоги 2025 року,

прискорення постачання критично важливого озброєння – протиповітряної оборони, авіації, боєприпасів,

інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

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Умєров акцентував, що учасники "Рамштайну" обговорять не лише поточні потреби України, але і довгострокові рішення. Йдеться про:

розширення оборонного виробництва в Україні,

фінансування українського оборонно-промислового комплексу та створення нових підприємств,

збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.

Міністр оборони також анонсував, що цього тижня відбудуться ключові заходи для безпеки України: засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони та Мюнхенська безпекова конференція. Умєров проведе серію двосторонніх зустрічей із міністрами оборони союзників задля посилення військового співробітництва та реальних механізмів підтримки України.

"Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою", – акцентував міністр оборони.

До слова, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що відправляє до України міністра фінансів Скотта Бессента для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Американський лідер зазначив, що "ця війна повинна закінчитися найближчим часом".

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