У Будапешті спалахнули протести з вимогою відставки Орбана через корупційний скандал – подробиці

В Угорщині спалахнули протести – там вимагають відставки Віктора Орбана через корупцію в уряді.

У столиці Угорщини – Будапешті – ввечері 26 березня тисячі людей вийшли на протест з вимогою відставки прем'єр-міністра Віктора Орбана та головного прокурора після оприлюднення аудіозапису зі свідченнями про корупцію в уряді.

Про це пише Reuters.

Протестувальники пройшли маршем від будівлі Генеральної прокуратури до парламенту, з вигуками: "У відставку, у відставку". У деяких з протестувальників були смолоскипи.

Перед протестувальниками виступив Петер Мадяр – колишній чоловік ексміністерки юстиції Угорщини Юдіт Варги. Він і опублікував аудіозапис.

Мадяр підтвердив наміри створити власну партію, аби "кинути виклик Орбану" на місцевих виборах і виборах до Європарламенту в червні.

"Угорці дякують вам за те, що ви прийшли сьогодні тисячами…, щоб сказати владі, що з нас досить," – сказав Мадяр.

Деталі скандалу

Скандал в Угорщині спалахнув через оприлюднення аудіозапису з голосом колишньої міністерки юстиції Юдіт Варги, на якому вона нібито підтверджує змову угорських урядовців для приховування корупції.

Петер Мадяр – колишній чоловік Юдіт Варги – опублікував запис у Facebook і YouTube. Він також передав запис до прокуратури в Будапешті, аби його використали його як доказ.

Натомість Варга звинуватила Мадяра у домашньому насильстві під час їхнього шлюбу та стверджувала, що заяви були зроблені під тиском.

"Я сказала те, що він хотів почути, щоб якомога швидше втекти. У такій ситуації будь-яка людина може сказати те, що вона не має на увазі в стані страху", – заявила вона.

Юдіт Варга на записі докладно описала спробу помічників глави кабінету Орбана прибрати певні частини документів у справі про хабарництво. Вона в деталях описує, як інші чиновники домоглися видалення доказів із протоколів суду, щоб приховати свою роль у корупційних бізнес-операціях.

У центрі справи – колишній державний секретар міністерства юстиції Пал Волнер, якого 2022 року звинуватили в отриманні хабарів від колишнього голови Служби судових виконавців Дьордя Шадла. Обидва не визнали себе винними. Прокурори вимагають для них тюремного ув'язнення.

У заяві прокурорів йдеться, що вони проаналізують запис, який, за словами Мадяра, він зробив у січні 2023 року, а також зберуть додаткові докази.

"Юридично і фізично неможливо знищити і втрутитися в документи обвинувачення", - йдеться в заяві.

У четвер прокурори мали провести пресконференцію.

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач відмовився відповідати на запитання Reuters щодо змісту запису, прокоментувавши: "Багато шуму ні з чого".

Нагадаємо, Орбан назвав Євросоюз "імперськими окупантами", а країни Заходу "джерелом безкультур'я і руйнування".

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