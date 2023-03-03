У Бундестазі назвали Меркель частково відповідальною за війну: в чому звинувачують ексканцлерку

Ангела Меркель під час свого канцлерства ухвалила низку рішень, які зробили можливим повномасштабне вторгнення Росії до України.

Таку думку висловила очільниця комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Циммерманн в інтерв'ю RTL та n-tv.

Одна з помилок, наголошує політикиня, - відмова Німеччини відкрити для України шлях до членства в НАТО ще 2008-го. За її словами, тоді багато членів НАТО виступали за якнайшвидше прийняття країни до Альянсу. Втім, Німеччина і Франція в обличчі тодішнього президента Ніколя Саркозі були проти "через повагу до Росії". Таке рішення Меркель різко розкритикувала Штрак-Ціммерманн.

"[Це] було великою помилкою з боку французів і Ангели Меркель в той час", – вважає німецька депутатка.

Особливу відповідальність Німеччини Штрак-Ціммерман покладає на поведінку федерального уряду того часу. Тепер, на її думку, треба стати на бік України після нападу Росії , а також підтримати її зброєю.

"Але історію Ангели Меркель доведеться переписати, особливо історію останніх кількох років і повну неправильну оцінку", - сказала Штрак-Ціммерманн.

Позиція Меркель у війні

На війну РФ в Україні Меркель відреагувала лише після 99 днів повномасштабного вторгення. Колишня канцлерка назвала її "варварською" та висловила солідарність із Києвом.

У червні в інтерв'ю 2022-го вона заявила, що допускає зв'язок між її відставкою та рішенням Путіна вторгнутися до України. Також вона не виключила, що з часом могла б виступити посередницею у війні.

Втім, вже у грудні минулого року Меркель заявила, що не планує брати участь у переговорах. Вона підтвердила, що керувалась власною логікою, коли приймала рішення щодо подальших дій відносно України та Росії, коли вона була на посаді канцлера ФРН.

Колишня канцлерка також висловила переконання, що війна агресорки Росії проти України закінчиться за столом переговорів. Втім, коли і за яких обставин можуть розпочатися переговори, Меркель не відповіла.

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