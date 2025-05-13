У Бундестазі назвали терміни, коли Путін може напасти на Захід

Володимир Путін. / © Associated Press

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Агресорка Російська Федерація може не чекати чотири-п’ять років, щоб здійснити військовий напад на західні країни, скориставшись їхньою неготовністю.

Про це на конференції у Берліні заявив депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген, повідомляє n-tv.

З його слів, Кремль може вчинити нову агресію швидше - можливо, вже протягом двох-трьох років. Диктатор РФ Володимир Путін може скористатися тим, що країни Європи не встигли досягти своїх військових цілей. Ба більше - при владі у Сполучених Штатах Америки перебуває Дональд Трамп.

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"Ми перебуваємо під надзвичайним тиском часу і маємо терміново покращувати нашу обороноздатність. Тому що ситуація може погіршитися швидше і стати більш небезпечною, ніж про це говорять офіційні заяви", - наголосив німецький політик.

Нагадаємо, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс нещодавно заявив, що, встановлення миру в Україні загрожує нападом Росії на країни Європи. Він зазначив, що розвідки багатьох країн попереджають: РФ може бути готова до нападу на одну з європейських країн до 2030 року — або навіть раніше.

Тис часом видання The Economist опублікувало матеріал про те, що Росія може здійснити агресію проти країн НАТО після відновлення своєї армії. Якщо Москві вдасться реалізувати свої плани, то вона збільшить кількість військ, техніки та озброєння на західному напрямку на 30–50%.

Дата публікації 21:39, 12.05.25 Кількість переглядів 11 ТСН головне за 12 травня. Зустріч Зеленського з Путіним! Трамп теж їде до Стамбула?