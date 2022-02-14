У Бундестазі обговорюють конфіскацію майна олігархів із РФ у разі вторгнення до України

У Бундестазі обговорюють конфіскацію майна олігархів із РФ у разі вторгнення до України

Крім того, говорять про замороження рахунків фігурантів санкцій.

Потрібно дати зрозуміти Володимиру Путіну, що напад Російської Федерації на Україну означатиме для Москви "кінець відносин із Європою",

Таку думку в ефірі телеканалу Bild TV висловив очільник парламентської фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Александер Ламбсдорфф.

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За його словами, за такого розвитку подій економічна взаємодія між Німеччиною та Росією "буде зведена до абсолютного мінімуму". Однією з форм санкції, каже Ламбсдорфф, може стати конфіскація нерухомості російських олігархів у Німеччині. Мовляв, до цього варто підходити "більш політично, ніж юридично". Ламбсдорф наголошує, що деякі російські олігархи "мають величезні володіння в Берліні".

"Якщо не буде впевненості в законності джерел коштів, використаних для придбання нерухомості "особи ікс", можливо, нам слід конфіскувати нерухомість "особи ікс", - запропонував депутат Бундестагу.

Серед інших імовірних санкцій Ламбсдорф згадав обмеження свободи в'їзду для фігурантів санкцій і заморожування їхніх рахунків.

Як повідомлялося, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба назвав три елементи стримування російської агресії проти України. Голова МЗС запевнив, що нині позиції України на дипломатичному рівні найсильніші за останні вісім років.

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