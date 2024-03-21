У Бундестазі різко прокоментували заклик соратника Шольца про замороження війни в Україні

Заморожування війни в Україні допомогло б тільки Кремлю.

Лідер німецької Партії зелених Омід Нуріпур різко відповів на ідею соратника канцлера Олафа Шольца, лідера парламентської фракції СДПН Рольфа Мютценіха про замороження війни в Україні.

Про це з посиланням на політика повідомляє NTV.

Омід Нуріпур наголошує, що заморожування війни допомагає лише російському агресору. Це, зауважує політик, - нинішні реалії.

"Люди там відчують не мир. Вони не заслуговують на те, щоб ми сиділи за столами і просто казали: "Мені більше не хочеться вести цю війну", - наголосив він.

За його словами, я кщо Україна не поверне свою країну, це означатиме, що "буде шаблон для наступної війни". Він додав, що суть війни полягає в суверенітеті та самовизначенні народу в Україні.

"Ці люди, які встають і кажуть, я клацаю пальцями і скажу Зеленському, що він має робити, вони не колонія Німеччини, вони незалежна держава", - наголосив Нуріпур.

Нагадаємо, Рольф Мютценіх заявив, що не збирається відмовлятися від своїх слів про необхідність замороження війни в Україні, хоча уряд ФРН має протилежну позицію. Політик наголосив, що використовує термін "заморожування конфлікту", який прийнятий у політології та дослідженнях миру, і продовжуватиме його застосовувати.

Своєю чергою, речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт заявив, що Німеччина не підтримує замороження конфлікту в Україні. Саме тому він відмовився коментувати заяву про такий сценарій, яку робив Рольф Мютценіх.

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