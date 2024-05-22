У Бундестазі розкритикували Макрона і Шольца: Слова варто підтверджувати діями щодо України

Голова комітету з питань оборони в німецькому Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Циммерманн закликала президент Франції Еммануеля Макрона прискорити постачання озброєння до України та обурилася ваганням Берліна щодо передавання Taurus для ЗСУ.

Про це політикиня висловилася в інтерв'ю Politico.

З її слів, офіційний Париж Франція виступає з "великими промовами", але має "підтверджувати свої слова діями".

"У нас є проблема, що в той час як Польща як сусідня країна робить багато, тоді як Німеччина робить багато, Франція робить відносно мало", — сказав Штрак-Ціммерманн.

Напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі у форматі "Веймарського трикутника" Штрак-Ціммерманн закликав союзників надіслати більше зброї, боєприпасів. і системи ППО для України.

"В України немає часу, і все, все, все має відбуватися набагато швидше. Я очікую, що Франція, саме тому, що вона є важливою країною, не тільки виголошує гучні промови, а й підкріплює свої слова діями",- заявила вона.

Не оминула політикиня і німецького канцлера Олафа Шольца. Штрак-Ціммерманн розкритикувала очільника уряду ФРН за те, що він "не робить більше для України". Зокрема, відмовляється відправити далекобійні крилаті ракети Taurus. За словами Штрак-Ціммерманн, Шольцу потрібно діяти швидше - навіть якщо Німеччина вже зробила більше, ніж інші країни.

"Я сподіваюся, що коли ситуація зміниться, він зрозуміє, що зробив велику помилку, не давши зелене світло рік тому. Так, що в цьому питання надія вмирає останньою", - наголосила вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський різко звернувся до Заходу через довгі вагання щодо допомоги Україні у боротьбі з російською агресією. Також він закликав надати ЗСУ більше сучасних винищувачів F-16 та систем ППО Patriot.

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