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У Бундестазі відбудуться екстрені слухання через стягування російських військ до кордонів України

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У Бундестазі відбудуться екстрені слухання через стягування російських військ до кордонів України

Associated Press

Україна очікує від Німеччини на "потужне попередження путінському режиму".

У німецькому Бундестазі 9 грудня відбудуться парламентські слухання через стягування російських військ до кордонів з Україною.

Про це розповів посол України у Німеччині Андрій Мельник.

"У четвер, 9.12, на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстрені парламентські слухання на тему: "Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України", — повідомив Мельник.

Дипломат очікує на "потужне попередження путінському режиму з Берліна".

Нагадаємо, що Олаф Шольц став новим канцлером Німеччинизамінивши на цій посаді Ангелу Меркель. Згодом він представив склад свого уряду.

Раніше повідомлялося, що 7 грудня президенти США і Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори. У разі вторгнення РФ до України офіційний Вашингтон від себе та європейських партнерів попередив Кремль про масштабний пакет санкцій, що завдасть значної шкоди російській економіці.

Одразу після переговорів із Путіним Байден зібрав європейських союзників на телефонній конференції.

Своєю чергою Зеленський прокоментував переговори Байдена та Путіна, назвавши розмову "позитивним моментом".

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