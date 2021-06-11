У Бундестазі відхилили заклик відмовитися від "Північного потоку-2"

"Зелені" заявляли, що "Північний потік-2" шкідливий для клімату.
У Бундестазі відбулося голосування по проєкту звернення до уряду про перегляд політики щодо Росії та відмову від "Північного потоку-2", який підготувала партія "Зелені".
Про це повідомляють РІА Новости.
Але пропозиція була відхилена.
Винесений на розгляд депутатів документ автори назвали "Коригування політики по Росії — послідовно захищати права людини, демократію та європейський мирний уклад".
Серед пунктів проєкту, зокрема, значився заклик до уряду "визнати, що нові газопроводи, такі як" Північний потік-2 ", не потрібні для енергопостачання Європи, а, навпаки, шкідливі для клімату, припинити підтримку" Північного потоку-2 "і відмовитися від нього".
Крім цього, в документі був пункт про підтримку громадянського суспільства в Росії, заклик до уряду виступати проти російського закону про небажаних організаціях, протистояти активності в ЄС російських олігархів і заклик до німецького бізнесу відмовитися від великих проєктів з російськими концернами.
Нагадаємо, що раніше адміністрація президента США Джо Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу "Північний потік-2".
ТСН.ua розбирався, навіщо Байден називає Путіна "вбивцею", а потім вирішує не санкціонувати "Північний потік-2", і до чого в разі найгіршого сценарію готуватися Україні. Читайте про це за посиланням.
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