У Бундестазі закликали передати ЗСУ ракети Taurus для ударів про цілях в РФ

Кілька представників партій німецького Бундестагу з питань оборони висловились за надання Україні далекобійних ракет Taurus для ударів по цілях на території агресорки Росії. Втім, це та позиція, яку федеральний уряд раніше називав неприйнятною.

Про це йдеться в публікації видання Rheinische Post.

Щодо постачання для ЗСУ Taurus раніше висловились речниця з питань оборони від "Зелених" Сара Нанні та експерт із зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу, колишній полковник Бундесверу Родеріх Кізеветтер. Політики наголошують на тому, що Україна повинна мати право використовувати ці далекобійні ракети задля знищення російських установок, з яких окупанти запускають ракети.

"Найефективнішим захистом від російських авіаударів є вогонь по цілях на російській території та на окупованих територіях на сході України, звідки Росія здійснює свої атаки", – наголошує Нанні.

Тим часом Кізеветтер вважає, що для таких ударів незамінними будуть німецькі крилаті ракети. "Taurus важливий тому, що ця система дуже ефективна і може бути використана для знищення структур постачання і управління далеко за лінією фронту", – сказав він.

Політик також висловив думку про те, що за допомогою далекобійної зброї Україна може знищити Кримський міст, що унеможливить постачання російських військ через Крим, знищить Чорноморський флот, а також змусить ворога капітулювати, звільнивши таким чином півострів.

Нагадаємо, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Густав Грессель заявив, що Німеччина зволікає з передаванням Taurus з низки причин. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав юридичні причини проти постачання, як-от необхідність мандату Бундестагу відправити військових за кордон, щоб допомогти Україні інтегрувати ракети в їхні радянські літаки.

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