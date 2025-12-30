У Бундестазі закликали «припинити озиратися на Трампа» у питанні війни в Україні

Путін та Дональд Трамп / © Getty Images

Реклама

Віцеголова Німецького Бундестагу, експерт із зовнішньої політики партії «Союз-90/Зелені» Омід Нуріпур закликав Європу перестати очікувати, «з якої ноги прокинеться Трамп» у питанні України.

Про це інформує DW.

Нуріпур схарактеризував результати переговорів між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським як «амбівалентні».

Реклама

«З одного боку, центральне питання конфлікту в Україні — це право українців самостійно визначати свій шлях. І якщо зрештою буде досягнуто результату, який схвалить український президент і який передбачає проведення всенародного голосування — а це теж було частиною результату — і жителі України підтримають його, то так тому і бути. Не має бути нікого іншого, хто б вирішував, що станеться з Україною», — пояснив Нуріпур.

З іншого боку, на думку політика: «вчорашній саміт, чесно кажучи, нічим не відрізнявся від усіх інших. Логіка дедалі більше віддаляється від реальності в Україні та людей там — і дедалі більше визначається Путіним».

Коментуючи дискусії у Німеччині щодо можливого постачання Києву крилатих ракет TAURUS, Нуріпур висловив нерозуміння з приводу вагань канцлера Фрідріха Мерца.

«Я не знаю, чому він зараз вагається. Годинник тікає дедалі гучніше. Україна просто втрачає час, поки росіяни продовжують бомбардувати та руйнувати інфраструктуру країни. Як абсолютно правильно сказав Трамп, таким чином росіяни покращують свою переговорну позицію. А ми, європейці, просто сидимо і дивимося на те, як Україна не може цього зробити, і не допомагаємо їй. Це велика помилка», — зазначив він.

Реклама

На думку Нуріпура, європейські країни мають забезпечити Україні «все, що зміцнює її обороноздатність», а не чекати, «встане Трамп сьогодні з лівої чи з правої ноги».

Раніше повідомлялося, що у Кремлі стверджують, що Трамп «шокований» ударами по резиденції Путіна, та погрожують переглядом своєї позиції.

Ми раніше інформували, що після зустрічі з Трампом Зеленський заявив про 90% готовності мирного плану, проте два важливі питання досі залишаються без остаточного рішення.