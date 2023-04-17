"У Бєлгороді обрали нового Папу": у соцмережах відреагували на "приліт" в місті

Згідно з повідомленнями очевидців, половину міста залишилася без світла.
На Бєлгородській ТЕС розпочалася сильна пожежа. Підіймається сильним дим.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
У місті частково зникло світло. Раніше повідомлялося про «роботу ППО».
Російські пропагандистські пабліки повідомляють: «Бєлгород атаковано групою безпілотників. Частину вдалося збити, але деякі влучили по електропідстанції».
«У Бєлгороді обрали нового Папу», «Бєлгородська область, не розслабляємося!», «Хороша музика, скиньте трек, дуже по-домашньому звучить», "Ефект бумеранга в дії", "Контрнаступ розпочався" - коментують відео пожежі у соціальних мережах та публікують меми.
Нагадаємо, що раніше у Бєлгородській області Росії з’явилася загадкова “кривава річка”. На місці події взяли проби ґрунту та рідини.
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