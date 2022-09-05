У Центрі протидії дезінформації повідомили основні теми, що просували російські "ЗМІ" минулого тижня

Центр протидії дезінформації повідомляє про основні теми, що просувала пропаганда.
Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі.
Зокрема, йшлося нібито про таке:
- Україна нібито порушує правила ведення війни.
- Контрнаступ начебто зазнав поразки, ЗСУ зазнають збитків.
- А західна зброя вже не допомагає Україні
Як роспропаганда висвітлювала ці теми:
- «Не маючи можливості перемогти РФ на полі бою, Україна вдається до провокацій та відвертого терору. Обстрілюючи ЗАЕС, Україна намагається шантажувати світ ядерною катастрофою та постійно утримувати високий градус напруженості», - переконували російські «ЗМІ».
- «Для демонстрації ефективної підтримки України Заходом київський режим вирішив вдатися до імітації великого контрнаступу, для чого було здійснено кілька імітаційних ударів на Півдні. Але ЗСУ зазнали значних втрат у техніці та особовому складі», - таке повідомлення просували російські пропагандисти.
- «Західна зброя не відіграла жодної значущої ролі під час «спецоперації». Захід починає скорочувати постачання озброєння, обмежувати інші види допомоги, сподіваючись на зменшення цін на енергоресурси з боку РФ», - запевняли вони.
Раніше ми розповідали, як РФ ширить пропаганду в популярній соцмережі TikTok.
Нагадаємо, в ISW розповіли, як Кремль посилює цензуру на блогерів, які висвітлюють війну.
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