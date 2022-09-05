У Центрі протидії дезінформації повідомили основні теми, що просували російські "ЗМІ" минулого тижня

Центр протидії дезінформації повідомляє про основні теми, що просувала пропаганда.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі.

Зокрема, йшлося нібито про таке:

Україна нібито порушує правила ведення війни. Контрнаступ начебто зазнав поразки, ЗСУ зазнають збитків. А західна зброя вже не допомагає Україні

Як роспропаганда висвітлювала ці теми:

«Не маючи можливості перемогти РФ на полі бою, Україна вдається до провокацій та відвертого терору. Обстрілюючи ЗАЕС, Україна намагається шантажувати світ ядерною катастрофою та постійно утримувати високий градус напруженості», - переконували російські «ЗМІ».

«Для демонстрації ефективної підтримки України Заходом київський режим вирішив вдатися до імітації великого контрнаступу, для чого було здійснено кілька імітаційних ударів на Півдні. Але ЗСУ зазнали значних втрат у техніці та особовому складі», - таке повідомлення просували російські пропагандисти.

«Західна зброя не відіграла жодної значущої ролі під час «спецоперації». Захід починає скорочувати постачання озброєння, обмежувати інші види допомоги, сподіваючись на зменшення цін на енергоресурси з боку РФ», - запевняли вони.

Раніше ми розповідали, як РФ ширить пропаганду в популярній соцмережі TikTok.

Нагадаємо, в ISW розповіли, як Кремль посилює цензуру на блогерів, які висвітлюють війну.

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