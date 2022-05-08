У Центрі протидії дезінформації пояснили, чому заява про привласнення абонентам ОРДЛО російського телефонного коду - чергова маніпуляція

Коди невизнаних мобільних операторів «Фенікс» та «Лугаком» дійсно змінилися.
Центр протидії дезінформації пояснює: гучна заява про привласнення абонентам ОРДЛО російського телефонного коду +7 - чергова маніпуляція.
Про це йдеться у відповідному повідомленні у Telegram-каналі.
7 травня ватажки ОРДЛО заявили, що отримання окремого коду мобільного оператора російської системи - це важливий крок на шляху до повної інтеграції тимчасово загарбаних територій України з РФ.
Коди невизнаних мобільних операторів «Фенікс» та «Лугаком» дійсно змінилися, але:
- Абоненти повідомляють, що з «Фенікса» можна зателефонувати лише на російський «Мегафон», а з «Лугакому» - лише на російський «МТС».
- «Фенікс» та «Лугаком» все одно залишаються невизнаними операторами, з якими жодна країна, навіть РФ, не уклали договір про роумінг. Тобто абоненти з ОРДЛО не можуть використовувати свої сім-карти в Росії.
- Угоди між «Феніксом» та «Лугакомом» немає. Мешканці ТОТ Донеччини не можуть телефонувати мешканцям ТОТ Луганщини
- Отже, інтеграція ОРДЛО - чергова маніпуляційна заява пропаганди РФ до 9 травня.
Раніше поідомлялося, що на Запоріжжі окупанти вбили громадського активіста.
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