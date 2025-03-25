У Чехії назвали позитивний для України сценарій після закінчення війни

Трамп, можливо, сприятиме вирішенню територіальних питань.
Збереження контролю над 80% територій після закінчення війни стане успіхом для України.
Про це заявив радник чеського уряду Томаш Пояр, пише видання Denikn.
Він зазначив, що президент США Дональд Трамп намагається нормалізувати відносини з Володимиром Путіним, і це може сприяти укладенню угоди між Києвом і Москвою.
Але водночас Томаш Пояр заявив, що якщо під час цих переговорів Україна зможе зберегти контроль над 80% власних територій, то це можна буде вже вважати гарним результатом для українців.
"Чекаємо, щоб побачити, чи вдасться Дональду Трампу зупинити війну і зрештою чи контролюватиме Україна 80% своєї території – що, до речі, було б величезним успіхом. Звичайно, це не те, що Володимир Путін уявляв три роки тому", - зазначив Пояр.
Він також припустив, що такий розвиток подій не стане переможним для українців, але все ж буде справжньою стратегічною поразкою для росіян, у яких явно були більш глобальні плани на війну в Україні.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський остаточно заявив, що Київ не визнає окуповані території російськими. Це "червона лінія", яку держава не перетне.
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