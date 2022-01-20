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У Чехії Путіна порівняли з Гітлером: "Політика пошуку компромісів з Росією є неправильною"

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У Чехії Путіна порівняли з Гітлером: "Політика пошуку компромісів з Росією є неправильною"

ТСН.ua

У чеському Сенаті переконані, що Росія сьогодні йде тим же шляхом, що й Гітлер під час Другої світової війни.

Очільник Сенату Чехії Мілош Вистрчіл порівняв президента Росії Володимира Путіна з тоталітарним лідером Німеччини Адольфом Гітлером.

Про це він сказав в інтерв’ю чеському Радіо "Свобода", повідомляє один з білоруських Telegram-каналів.

За словами Вистрчіла, європейська історія на прикладі Гітлера вчить демократичні країни не йти на поступки перед тоталітарними лідерам

"Коли тоталітарні країни починають отримувати більше впливу й можливостей, тому що демократія пішла на поступки, як це було, наприклад, в Мюнхені з Адольфом Гітлером, то це приводить лише до того, що вони починають підвищувати свої вимоги", — сказав очільник чеського Сенату.

Він переконаний, що Росія сьогодні йде тим же шляхом, і шукати компромісів з нею не має сенсу.

"Політика поступок та пошуку компромісів із Росією, яка хоче наростити вплив та територію, є абсолютно неправильною політикою", — сказав Вистрчіл.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що вторгнення Росії в Україну мало б найсерйозніші наслідки для світу з часів Другої світової війни.

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