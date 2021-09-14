У Чехії суд арештував російського окупанта Франчетті за запитом України

Нині він буде очікувати винесення рішення у справі про екстрадицію до України.

Міський суд у Праги взяв під варту громадянина Росії Олександра Франчетті, якого підозрюють у причетності до окупації Криму 2014 року.

Про це повідомляє Radio Prague за підсумками судового засідання, яке відбулося 14 вересня.

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Сам Франчетті заявив, що відкидає висунуті проти нього звинувачення, і сказав, що це "крок до фашизму". Нині ж під арештом він буде очікувати винесення рішення у справі про його екстрадицію до України.

Адвокат Франчетті в залі суду оскаржив це рішення. Апеляційна скарга буде розглядатися вищою чеською судовою інстанцією через 14 днів.

Нагадаємо, у неділю, 12 вересня, в аеропорту Праги затримали росіянина Олександра Франчетті за підозрою у причетності до окупації Криму 2014 року. Затримання громадянина Росії в Чехії сталося на підставі міжнародного ордера на арешт, виданого Україною.

Франчетті був активним учасником в захопленні українського Криму російськими військами. 25 лютого 2014 року, він створив в Криму підрозділ під назвою "Північний вітер", яке, займалося терором проукраїнського населення міста.

До слова, росіянин занесений до бази "Миротворець", в якій сформовані списки осіб, що брали участь в російських операціях в Криму і на Донбасі.

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