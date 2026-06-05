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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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543
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У Чехії назвали оптимального кандидата від ЄС для переговорів щодо України

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш запропонував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на роль головного переговорника від Європейського Союзу щодо припинення російської агресії проти України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має взяти на себе роль головного переговорника від Європейського Союзу для пошуку шляхів припинення російської агресії проти України.

Про це завив глава чеського уряду Андрей Бабіш, пише Ceske Noviny.

За словами Бабіша, затягування війни не принесе позитивних результатів, а відповідальність за її продовження несе Путін. Він також зазначив, що президент США Дональд Трамп наразі більше зосереджений на подіях на Близькому Сході та питаннях безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

«На мій погляд, саме канцлер Німеччини Мерц повинен якимось чином очолити дипломатичну місію на підставі мандата Ради та Комісії», — зазначив Бабіш.

На його думку, Фрідріх Мерц міг би представляти позицію Європейського Союзу в можливих переговорах щодо завершення війни.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін виступив проти того, щоб європейські лідери стали посередниками в переговорах про завершення війни Росії проти України. Натомість російський лідер наполягає на мирній угоді, яку він нібито узгодив із президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

За даними Bloomberg, представники трьох найбільших економік Європи — Німеччини, Франції та Великої Британії — обговорювали можливі переговори за участю Росії та України. Співрозмовники агенції, які побажали залишитися анонімними, додали, що це питання також обговорювали з українською стороною.

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Дата публікації
Кількість переглядів
543
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