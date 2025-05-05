ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
1 хв

Чеський прем'єр повідомив, чи вдається забезпечувати Україну озброєнням, як запланували

Прем’єр Чехії запевнив, що Україна отримуватиме всю необхідну домогу для перемоги у війні проти Росії.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Петр Фіала

Петр Фіала / © Associated Press

Від початку року Чехія доправила до України пів мільйона боєприпасів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

«Сподіваюсь, що ми і надалі так ефективно постачатимемо снаряди великого калібру», — зазначив він.

Він також додав, що Чехія виступала посередником під час постачання 2 тисяч одиниць важкої техніки.

«Ми готові поглибити наш вклад у навчання українських військових. Ми домовилися, що разом з партнерами з „коаліції охочих“ будемо займатися навчанням українських пілотів. Навчання проходитиме на базах в Чеській Республіці. Україна вчить пілотів винищувачів на чеських моделях, які постачаються до України. Успішно триває і артилерійська ініціатива, яка Україні допомагає в обороні. Нам вдається забезпечувати постачання так, як ми це запланували», — додав прем’єр.

Нагадаємо, Прага від перших днів війни надавала Києву військову та гуманітарну допомогу, а також прийняла сотні тисяч українських біженців. Чеська Республіка наполягає на тому, що мирне розв’язання конфлікту між Росією та Україною не може бути узгоджене без участі Києва.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
91
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie