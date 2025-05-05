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Чеський прем'єр повідомив, чи вдається забезпечувати Україну озброєнням, як запланували
Прем’єр Чехії запевнив, що Україна отримуватиме всю необхідну домогу для перемоги у війні проти Росії.
Від початку року Чехія доправила до України пів мільйона боєприпасів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.
«Сподіваюсь, що ми і надалі так ефективно постачатимемо снаряди великого калібру», — зазначив він.
Він також додав, що Чехія виступала посередником під час постачання 2 тисяч одиниць важкої техніки.
«Ми готові поглибити наш вклад у навчання українських військових. Ми домовилися, що разом з партнерами з „коаліції охочих“ будемо займатися навчанням українських пілотів. Навчання проходитиме на базах в Чеській Республіці. Україна вчить пілотів винищувачів на чеських моделях, які постачаються до України. Успішно триває і артилерійська ініціатива, яка Україні допомагає в обороні. Нам вдається забезпечувати постачання так, як ми це запланували», — додав прем’єр.
Нагадаємо, Прага від перших днів війни надавала Києву військову та гуманітарну допомогу, а також прийняла сотні тисяч українських біженців. Чеська Республіка наполягає на тому, що мирне розв’язання конфлікту між Росією та Україною не може бути узгоджене без участі Києва.