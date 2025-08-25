У Чехії заявили про ризик зриву ініціативи з постачання боєприпасів Україні

Прапор Чехії / © Associated Press

Припинення ініціативи Чехії щодо постачання боєприпасів Україні, можливе разі зміни влади у країні, було б вигідним для Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє iDnes.

Він наголосив, що до чеської ініціативи зараз долучилося вже 15 країн. Саме завдяки цьому, каже Ліпавський, вдалося вп'ятеро зменшити російську перевагу в артилерії на полі бою та сприяти утриманню українських ліній фронту.

За його словами, припинення ініціативи було б “справжнім подарунком” для президента-диктатора Росії Володимира Путіна, а “ті, хто про це говорить, ризикують безпекою всієї Європи”.

Очільник МЗС Чехії наголосив, що Україна бореться не лише за власне виживання, а й за безпеку всієї Європи, оскільки є бар'єром проти російського імперіалізму.

Зауважимо, до кінця цього року Україна може отримати ще близько 1,8 млн артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи.

Нагадаємо, The Wall Street Journal повідомило про те, що США погодили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM дальнього радіусу дії. Вони мають прибути до України приблизно через шість тижнів. Це рішення, за даними джерел, стане важливим кроком для посилення можливостей української армії на фронті.

