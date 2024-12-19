У Чернігівській облради заявили про тиск із боку нардепа Приходька і звернулись до Зеленського

Депутати Чернігівської обласної ради від імені громади області звернулися до президента України Володимира Зеленського з вимогою зупинити спроби захоплення підприємств, до яких, на думку народних обранців, причетний народний депутат Борис Приходько.

Про це пише видання “Обозреватель”.

У зверненні йдеться про систематичні спроби з боку Приходька та пов’язаних з ним структур захопити підприємства, паралізувати їхню роботу, арештувати рахунки та майно. Такі дії, як вважаються чернігівські депутати, під час війни неприпустимі. Натомість зловживання несуть загрозу не лише економічній стабільності регіону, але й життю тисяч людей, які залежать від цих підприємств.

“Не менш тривожним є вплив Приходька на Чернігівський апеляційний суд, де сумнівні рішення виносять одні й ті самі судді – Микола Оседач, Валентина Антипець та Валерій Заболотний. Їх неодноразово звинувачували у затягуванні гучних справ, знятті відповідальності з убивць та хабарників і, навпаки, у неправомірному переслідуванні "неугодних". Зокрема, саме це суддівське "тріо" ухвалило абсурдне рішення щодо власника підприємства "Пожмашина" Олега Аверʼянова, яке викликало резонанс у суспільстві, адже компанія є крупним роботодавцем та великим платником податків у Чернігівській області. І таке рішення суддів фактично направлено на знищення підприємства, що в умовах війни є неприпустимим, бо тисяча працівників ризикують залишитись без роботи, - пише “Обозреватель”.

У виданні нагадали, що нардеп Приходько відомий своєю скандальною кар’єрою ще від часів правління Януковича. У 2014 році його ім’я фігурувало нібито у кримінальному провадженні про розкрадання 2 мільярдів гривень з Аграрного фонду, які зникли через "Брокбізнесбанк" Сергія Курченка. За ці махінації політику загрожувало 12 років ув’язнення.

Пізніше він здобув депутатський мандат від Прилуцького округу.