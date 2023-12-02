У Чернігові чиновник "погорів" на хабарі у понад 140 тисяч гривень – подробиці

У Чернігові затримали начальника управління капітального будівництва міської ради за підозрою в отриманні хабаря.

Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.

"Співробітники київського УСР (управління стратегічних розслідувань - ред.) затримали начальника управління капітального будівництва Чернігівської міської ради. Його підозрюють в отриманні хабаря", - розповів він.

Ломако дав доручення підготувати проєкт розпорядження про відсторонення Вʼячеслава Почепа від посади.

"Що це було насправді - встановить слідство. Міська рада сприяє правоохоронним органам. Місто чекає на обʼєктивне та неупереджене слідство", - прокоментував Олександр Ломако.

Як повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, начальника управління міської ради затримали за одержання понад 140 тис. грн

"Посадовець вимагав 10% "відкату" за підписання актів виконаних робіт та фінансові розрахунки за ними. Сума неправомірної вигоди склала понад 142 тис. грн. 30 листопада поліцейські затримали начальника управління міськради під час одержання другої частини хабаря - 101 700 гривень. Тижнем раніше він отримав 40 600 гривень" - розповіли подробиці правоохоронці.

Чиновника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та йому повідомлено підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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