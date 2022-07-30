У Червоному Хресті пообіцяли потрапити до окупованої Оленівки, де утримувалися українські військові

Міжнародний хрест Червоного Хреста намагатиметься потрапити до окупованої Оленівки, де утримувалися українські військовополонені.
Про це повідомив журналістам фахівець зі зв’язків з громадськістю та медіа МКЧХ Олександр Власенко, - пише Радіо Свобода.
«Ми звичайно знаємо про цю ситуацію і попросили якомога швидше доступ до цього місця для того, щоб переконатися та побачити на власні очі, що відбулося і чи хтось з тих людей, що там перебувають, потребує нашої допомоги», – сказав він.
Водночас якщо представники Червоного Хреста потраплять до колонії, організація не повідомлятиме про це до їхнього повернення з міркувань безпеки.
Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.
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