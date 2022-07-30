У Червоному Хресті пообіцяли потрапити до окупованої Оленівки, де утримувалися українські військові

Про це повідомив журналістам фахівець зі зв’язків з громадськістю та медіа МКЧХ Олександр Власенко, - пише Радіо Свобода.

«Ми звичайно знаємо про цю ситуацію і попросили якомога швидше доступ до цього місця для того, щоб переконатися та побачити на власні очі, що відбулося і чи хтось з тих людей, що там перебувають, потребує нашої допомоги», – сказав він.

Водночас якщо представники Червоного Хреста потраплять до колонії, організація не повідомлятиме про це до їхнього повернення з міркувань безпеки.

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Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

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