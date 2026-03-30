У черзі на вступ до ЄС Україну можуть посунути інші кандидати — Politico

У Брюсселі хочуть запобігти появі «ще однієї Угорщини» серед нових членів ЄС.

Анастасія Павленко
Україна має шанс вступити до Євросоюзу / © Associated Press

Ісландія та Норвегія все більше прагнуть до вступу в Євросоюз. Це означає, що членство України залишиться відкритим питанням.

Про це пише видання Politico.

Усі 13 країн, що вступили до ЄС від 2004 року, як і раніше, отримують більше фінансування, ніж вносять до центрального бюджету. Така ж ситуація буде і для країн, що перебувають в офіційному списку очікування — це Україна, Молдова, Албанія, Сербія та Чорногорія.

«Ці фінансові міркування означають, що буде важко переконати нинішніх членів у тому, що ці бідніші країни мають бути прийняті. Існуючі члени отримають ще меншу частку коштів ЄС», — пишуть журналісти.

«Ми не хочемо повторення Угорщини чи Словаччини. Ми не знаємо, що станеться в цих нових країнах через 10-15 років. І тоді ми можемо опинитися в ситуації, коли у нас буде ще один угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан», — сказав виданню один із дипломатів.

Вступ України до ЄС — останні новини

Європейський Союз готує низку варіантів, які дозволять закріпити членство України в майбутній мирній угоді, пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Серед варіантів, які розглядаються, — надання Києву захисту, що забезпечується членством у ЄС, а також негайного доступу до деяких прав членства.

Проєкт мирного плану з 20 пунктів, над яким Україна працює переважно разом зі США, передбачає членство в ЄС 2027 року, а Київ тим часом отримає деякі переваги членства у проміжний період.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна прагне приєднатися до блоку до цього року, оскільки членство є ключовою гарантією безпеки.

Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії, а також дозвіл на початок переговорів про вступ — наприкінці 2023-го. Формальні переговори розпочалися 2024 року, але процес загальмувала Угорщина. Членство в ЄС зазвичай триває роками, і прогрес вимагає підтримки всіх держав-членів Євросоюзу.

