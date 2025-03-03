У чому головна ідея місячного перемир'я: у Франції пояснили

Місячне перемир'я в Україні "в повітрі, морі та енергетичній інфраструктурі" має продемонструвати готовність Путіна до переговорів, каже голова МЗС Франції.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ризик війни в Європі зараз найвищий за останні десятиліття. Місячне перемир'я, запропоноване Британією та Францією, він назвав передумовою для справжніх переговорів.

Про це пише BFMTV.

"Ризик війни на європейському континенті, в Європейському союзі ще ніколи не був таким високим, тому що протягом майже 15 років загроза продовжувала наближатися до нас, лінія фронту продовжувала наближатися до нас", – сказав він.

За словами міністра, саме тому Франція протягом семи років посилює обороноздатність, а європейські країни починають усвідомлювати реальність загрози.

У відповідь на запитання про місячне перемир'я в Україні "в повітрі, морі та енергетичній інфраструктурі", запропоноване Францією та Великою Британією в неділю, Жан-Ноель Барро назвав це "передумовою".

"Це перемир'я в повітрі, на морях і в енергетичній інфраструктурі буде служити демонстрацією доброї волі Володимира Путіна, коли він зобов'язується на це перемир'я. Саме тоді почнуться справжні переговори про мир, тому що ми хочемо миру, але ми хочемо міцного миру і тривалого миру", – пояснив міністр.

Нагадаємо, вчора, після лондонського саміту президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція і Британія пропонують місячне перемир'я в Україні "в повітрі, морі та енергетичній інфраструктурі". Британський прем'єр Кір Стармер уточнив, що це рішення так і не погодили.

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