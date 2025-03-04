Чому США зупинили допомогу Україні без жодних поступок з боку Росії: американський експерт відповів

Американський президент докладав зусиль, щоб залучити РФ до перемовин, проте використовував стимули, а не покарання.

Президент США Дональд Трамп намагається залучити Україну до переговорів і згоди на певне припинення вогню без гарантій безпеки, на що український лідер Володимир Зеленський не хотів погоджуватися.

Про це сказав полковник у відставці, старший радник Департаменту оборони та безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Канчіан в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"Трамп також розглядає Україну як клієнта, який не виявляє достатньої поваги до свого патрона", — сказав Канчіан.

Він додав, що американський президент також докладав зусиль, щоб залучити Росію до переговорів, але використовував стимули, а не покарання, наприклад, призупинивши наступальні кібероперації.

Нагадаємо, раніше радник президента США Трампа з нацбезпеки Майк Волтц зазначив, що закінчення війни вимагатиме територіальних поступок з боку України та поступок з боку Росії щодо гарантій безпеки. Водночас конкретно, чим саме РФ та Україна мають поступитися, не сказав.

Тим часом 4 березня 2025 року американський президент наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Пауза настала після його суперечки з президентом України Володимиром Зеленського в Овальному кабінеті.

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