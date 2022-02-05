У Чорногорії парламент відправив у відставку проросійський уряд

Прем'єра ли значних результатів. Крім того, Кривокапича критикували за те, що він орієнтується на Сербію та Росію.

Парламент Чорногорії відправив у відставку коаліційний уряду країни Здравко Кривокапича.

Про це повідомило "Радіо Свобода".

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Державне ЗМІ Чорногорії фактично визнало ЛНР та написало про напад з боку України | Новини світу

Зазначається, що рішення підтримали 43 депутати з 81-го. Проти виступили 11 обранців. "Оголошую, що Скупщина проголосувала за недовіру 42-му уряду Чорногорії", — оголосив голова законодавчих зборів Алекса Бечич.

Слід зауважити, що вотум недовіри ініціювала найменша з коаліційних партій URA віцепрем'єр-міністра Дрітана Абазовича. Саме вона орієнтована на вступ до Євросоюзу. Втім, більшість народних обранців вважають, що за рік роботи прем'єр та його уряд не показали значних результатів. Крім того, Кривокапича критикували за те, що він орієнтується на Сербію та Росію, а процес інтеграції до ЄС гальмує.

Премʼєр і більшість міністрів під час дебатів про недовіру залишили залу засідань. Втім, Здравко Кривокапич буде на посаді доки в країні не з'явиться новий уряд. Орієнтовно вони мають відбутися у травні.

До слова,чорногорський коаліційний уряд сформували на початку грудня 2020 року. До його складу увійшли представники блоку "За майбутнє Чорногорії" Кривокапича, коаліції “Мир є наша нація” та руху URA. Вперше за 30 років до уряду не потрапили представники Демократичної партії соціалістів президента Міло Джукановича.

Як повідомлялося, державне ЗМІ Чорногорії фактично визнало ЛНР та написало про напад з боку України. Новина з заголовком "Українці напали на Луганську республіку?" - із знаком питання – з'явилося на сайті державної телекомпанії RTCG. В ньому, посилаючись на заяву пресслужби офіцера так званої ЛНР, журналісти пишуть про обстріл української армії.

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