У Чорногорії відбулися президентські вибори: кого обрали

Міла Джукановіч, який майже постійно був при владі останні тридцять років, поступився.

У неділю, 2 квітня, у Чорногорії відбулися президентські вибори. За підсумками голосування переміг Яков Мілатович, який наступні п'ять років обійматиме посаду президента.

Він впевнено переміг Мілу Джукановіча, набравши 60% голосів виборців, повідомляє чорногорське видання RTCG.

Мілатович, за якого поголосували більшість громадян, балотувався в президенти від партії "Європа зараз". Водночас його підтримували просербські та проросійські партії. Вони ж раніше намагалися дестабілізувати ситуацію в країні, сповільнити її вступ до ЄС та розширити відносини з РФ і Сербією.

Якову Мілатовичу вдалося обійти за кількістю голосів Мілу Джукановіча, який зі своєю партією майже постійно був при владі Чорногорії останні тридцять років. Джукановіч чотири терміни обіймав посаду прем'єр-міністра і два терміни був президентом.

Як відомо, участь Мілатовича в президентських виборах стала сенсацією, адже він фактично "застрибнув у останній вагон", очоливши партію "Європа зараз" вже на етапі реєстрації. Раніше ми повідомляли, що неочікуваний результат виборів у Чорногорії може змінити підтримку України та вплинути на всю Європу.

Підтримка України під загрозою, як і сама Європа: неочікуваний результат виборів у Чорногорії