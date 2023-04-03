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У Чорногорії відбулися президентські вибори: кого обрали

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Чорногорії відбулися президентські вибори: кого обрали

Яков а Мілатовича обрали президентом Чорногорії / Фото: Associated Press

Міла Джукановіч, який майже постійно був при владі останні тридцять років, поступився.

У неділю, 2 квітня, у Чорногорії відбулися президентські вибори. За підсумками голосування переміг Яков Мілатович, який наступні п'ять років обійматиме посаду президента. 

Він впевнено переміг Мілу Джукановіча, набравши 60% голосів виборців, повідомляє чорногорське видання RTCG. 

Мілатович, за якого поголосували більшість громадян, балотувався в президенти від партії "Європа зараз". Водночас його підтримували просербські та проросійські партії. Вони ж раніше намагалися дестабілізувати ситуацію в країні, сповільнити її вступ до ЄС та розширити відносини з РФ і Сербією. 

Якову Мілатовичу вдалося обійти за кількістю голосів Мілу Джукановіча, який зі своєю партією майже постійно був при владі Чорногорії останні тридцять років. Джукановіч чотири терміни обіймав посаду прем'єр-міністра і два терміни був президентом. 

Як відомо, участь Мілатовича в президентських виборах стала сенсацією, адже він фактично "застрибнув у останній вагон", очоливши партію "Європа зараз" вже на етапі реєстрації. Раніше ми повідомляли, що неочікуваний результат виборів у Чорногорії може змінити підтримку України та вплинути на всю Європу. 

Підтримка України під загрозою, як і сама Європа: неочікуваний результат виборів у Чорногорії

Підтримка України під загрозою, як і сама Європа: неочікуваний результат виборів у Чорногорії

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Дата публікації
Перегляди
218
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