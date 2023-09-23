"У цій війні не буде посередників": Зеленський у Канаді закликав посилити допомогу Україні

Президент Володимир Зеленський наголосив, що у війні, яку розв’язала Росія проти України, не можна зберігати нейтралітет, адже відсутність допомоги нашій державі означає посилення РФ, яка потім загрожуватиме іншим країнам.

Про це глава держави сказав відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві, пише Офіс президента.

"Ти допомагаєш Україні або Росії. У цій війні не буде посередників. Послаблюючи допомогу Україні, ти посилиш Росію. А потужна Росія й те, чого від неї очікувати… Я думаю, історія у книжках і свідках на це вже давно відповіла. Якщо хтось хоче ризикнути – добре, послаблюйте допомогу українцям. Але, якщо бути відвертими й чесними, за свободу, за демократію, за права людей треба боротися", – сказав президент.

Володимир Зеленський також висловив подяку країнам-партнерам, які допомагають Україні зброєю та фінансуванням.

"Але це не найбільша ціна. Найбільшу ціну все-ж таки за це сьогодні платить Україна – людьми, кількістю смертей. Тому ми дуже вдячні за допомогу", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Канади.

Володимир Зеленський зустрівся із членами уряду Канади, а також виступив у парламенті країни. Після цього він вирушить до Торонто де "зустрінеться із канадськими бізнес-лідерами з метою зміцнення інвестицій приватного сектору у майбутнє України".

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