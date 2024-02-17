У цієї війни, яку Путін розв’язав проти України та всієї Європи, точно немає майбутнього - Зеленський у Парижі

У межах робочого візиту до Франції президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Про це інформує Офіс президента.

Під час переговорів у Парижі лідери двох держав підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Францією, яка є продовженням Вільнюської декларації «Групи семи», погодженої в липні 2023 року.

«Я хочу подякувати тобі, Еммануелю, за те, що наші домовленості завжди працюють і завжди надихають. Україна та Франція вміють разом додавати сили і нашому захисту, і нашим народам, і всій нашій Європі. Ми підготували й підписали амбітну безпекову угоду. Не про всі її деталі можемо сьогодні відкрито говорити. Але це те, що справді стверджує: у цієї війни, яку Путін розв’язав проти України та всієї Європи, точно немає майбутнього. Майбутнє є в наших народів, у нашої спільної безпеки, у справедливого миру, на який усі у Європі заслуговують», – сказав президент України під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Еммануелем Макроном у Парижі.

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Раніше президент Франції відклав візит до України з міркувань безпеки. Про це пише видання Challenges. “Перший двосторонній візит Макрона, запланований на 13-14 лютого, переноситься”, – йдеться у повідомленні видання.

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