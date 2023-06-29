У Данії заявляють, що ЄС не повинен "знижувати планку" задля вступу України

Очільник Міністерства закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен вважає, що Євросоюз не повинен "знижувати планку" щодо членства для України в питаннях корупції та демократії.

Про це він заявив в коментарі Financial Times.

З його слів, Копенгаген підтримує членство України, Молдови, Грузії та країн західних Балкан в ЄС, але "геополітичні обставини" не виправдовують скасування реформ управління. Політик наголошує, що "набагато легше завершити реформи, коли ви прямуєте до членства, ніж тоді, коли ви вже приєдналися".

"Якщо ви не закінчите процес реформ до вступу, то може виникнути ризик уповільнення після цього. А ми не експортуємо стабільність, ми ризикуємо імпортувати нестабільність. Ось чому так важливо наголошувати на необхідності виконання критеріїв (членства в ЄС - Ред.)", - наголосив він

Коментуючи вимогу президент України Володимир Зеленський про прискорений вступ до ЄС, Расмуссен зауважив: якщо і має бути "особливий режим" для України, то він повинен бути у формі додаткової допомоги з повним залученням урядів ЄС, щоб допомогти Києву відповідати стандартам.

Очільник данського МЗС не назвав конкретних термінів членства для України чи інших кандидатів. Втім, з його слів, "всі розуміють, що з геополітичних міркувань ми повинні активізуватися настільки, наскільки це можливо".

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що перемога України є умовою змістовного обговорення членства України в Альянсі.

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