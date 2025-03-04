У Данії зробили гучну заяву про зупинення допомоги для України від США

Поульсен сказав, що ситуація є дуже серйозною. За його словами, у найближчі кілька днів Європа повинна ухвалити рішення про додатковий 1 млрд євро на українську оборонну промисловість.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен прокоментував призупинення військової допомоги для України від США і заявив, що Європа повинна робити набагато більше і набагато швидше для підтримки Києва.

Про це міністр сказав датському телеканалу TV 2.

Поульсен сказав, що висловлює "свій великий жаль" з приводу рішення американців.

"Вони допомагають поставити Україну у скрутне становище, коли вона потребує якомога більшої підтримки. Тому оголошення про припинення військової підтримки означає, що Європа повинна діяти набагато швидше", – наголосив Поульсен.

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Він заявив про існування потреби у набагато більшій швидкості з боку Європи, а також потреби, "щоб ми в Європі ухвалили рішення в найближчі кілька днів про виділення додатково одного мільярда євро на українську оборонну промисловість".

Міністр оборони Данії в коментарі агентству Ritzau наголосив, що рішення про призупинення американської допомоги для України – "це дуже серйозна ситуація". За словами Поульсена, це матиме серйозний вплив на Україну.

"Це матиме вплив на полі бою, і не в останню чергу на здатність українців захищати себе. Є речі, від яких українці повністю залежать по відношенню до американців", – додав посадовець.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що військова допомога для України від США була призупинена через хаб на території його країни.