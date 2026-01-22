У Давосі розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Зеленський і Трамп. / © Володимир Зеленський

У швейцарському Давосі 22 січня розпочалася чергова зустріч президентів України Володимира Зеленського і США Дональда Трампа.

Про це повідомив журналістам речник президента України Сергій Никифоров.

Наразі деталей та більше інформації про переговори лідерів двох країн немає. Відомо, що Трамп прибув до Давоса напередодні, а сьогодні підписав статут «Ради миру». Водночас Зеленський прибув до Швейцарії сьогодні.

Зауважимо, напередодні під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Трамп анонсував зустріч із Зеленським. Разом з тим президент США вкотре висловився що, мовляв, вірить у готовності президента-диктатора Росії Володимира Путіна укласти угоду про мир в Україні.

Нагадаємо, перед підписанням статуту своєї «Ради» Дональд Трамп висловився, що закінчення війни в Україні відбудеться «дуже скоро». Повторюючи свій рефрен про припинення війн, він вкотре наголосив, що досягнуто миру на Близькому Сході, а ще ще одне врегулювання «розпочнеться дуже скоро».