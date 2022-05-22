У Давосі розпочнеться Всесвітній економічний форум: про що говоритимуть

У Давосі розпочнеться Всесвітній економічний форум: про що говоритимуть

У понеділок на форумі також очікується виступ президента України Володимира Зеленського.

Від 22 по 26 травня у Давосі (Швейцарія) пройде Всесвітній економічний форум. Представників Росії на офіційних заходах не буде.

Про це йдеться на сайті форуму.

Зустріч зосереджена на темі "Переломний момент історії: Державна політика та бізнес-стратегії". Основні виступи проходитимуть з 23 по 26 травня.

Очікується, що у заходах візьмуть участь понад 50 світових лідерів, серед яких зокрема голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, генсек НАТО Єнс Столтенберг, голова МВФ Крісталіна Георгієва, канцлер ФРН Олаф Шольц та інші.

Це перша зустріч за два роки у форматі офлайн від початку пандемії коронавірусу. У ній візьмуть участь близько 2500 лідерів з політики, бізнесу, громадянського суспільства та ЗМІ.

Світові лідери обговорять глобальні проблеми і пошук рішень найнагальніших викликів світу, включаючи глобальну пандемію COVID-19, війну в Україні, геоекономічні потрясіння та зміни клімату.

"Війна в Україні та пов'язана з нею трагедія вимагає глобальних моральних дій. Лідери будуть вирішувати нагальні гуманітарні проблеми та виклики безпеки, одночасно просуваючи давні економічні, екологічні та соціальні пріоритети, зміцнюючи підґрунтя стабільної глобальної системи", - йдеться у повідомленні.

Сесії будуть присвячені: глобальному співробітництву; перебудові економіки; суспільству, справедливості і глобальному здоров'ю; природі, їжі та клімату; трансформаціям галузі; а також інноваціям, управлінню та кібербезпеці.

Нагадаємо, Всесвітній економічний форум заморозив відносини з Росією, включаючи стратегічне партнерство з олігархами.

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