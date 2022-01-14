У ДБР не виключають, що Порошенку і Медведчуку можуть влаштувати перехресний допит

У ДБР не виключають, що Порошенку і Медведчуку можуть влаштувати перехресний допит

Якщо буде відповідна база і буде потреба, то слідчі виконають відповідні дії.

У Державному бюро розслідувань не виключають проведення перехресного допиту експрезидента України, народного депутата Петра Порошенка та народного депутата Віктора Медведчука, якщо у слідства буде така потреба.

Про це сказала на брифінгу радник з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, повідомляє "Укрінформ".

"Наскільки мені відомо, Кримінальний процесуальний кодекс не виключає такої можливості, і, відповідно, якщо буде відповідна база і буде потреба, то слідчі зроблять відповідні дії, відповідний фактаж зберуть і запросять на перехресний допит двох згаданих вище осіб", - сказала Сапьян.

Нагадаємо:

Петро Порошенко підозрюється у тому, що він, за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Росії, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР та "ДНР", вважають слідчі Державного бюро розслідувань.

Так, у вересні-листопаді 2021 року у вказаному провадженні вже повідомляли про підозру ще одному із чинних народних депутатів, йдеться про голову політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину. За версією слідства, вони підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля.

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