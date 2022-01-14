У ДБР розповіли, чи збираються доправити Порошенка до суду силою

У ДБР розповіли, чи збираються доправити Порошенка до суду силою

Засідання у справі Порошенка відбуватиметься у відкритому режимі.

У ДБР сподіваються, що п’ятий президент Петро Порошенко самостійно прибуде до суду, де йому обиратимуть запобіжний захід.

Про це заявила радниця із комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, відповідаючи на питання журналістів про те, чи доправлятимуть Порошенка до суду силою.

"ДБР сподівається, що Петро Порошенко — відповідальний політик і громадянин, тому самостійно прибуде на засідання суду".

Сапьян додала, що засідання щодо обрання запобіжного заходу Порошенкові заплановане на понеділок, 17 січня, в очікуваний день прибуття п’ятого президента до України. Воно відбуватиметься у відкритому режимі.

Раніше в ДБР пояснили, чому суддя досі не розглянув клопотання про обрання Порошенкові запобіжного заходу. Також у Бюро не виключають, що Порошенкові і Медведчуку можуть влаштувати перехресний допит.

Нагадаємо, 20 грудня Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило і опублікувало відео про вручення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку у справі про так звану "вугільну держзраду".

6 січня, стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка. Згодом у партії "Європейська солідарність" повідомили, що Печерський районний суд Києва наклав арешт також і на активи й рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Пізніше в Офісі Генерального прокурора повідомили, що у п’ятого президента та лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка арештували лише те майно, яке належить йому згідно данних держреєстрів.

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