У ДБР розповіли, за яких умов відбудеться "перехресний" допит Порошенка та Медведчука

У ДБР розповіли, за яких умов відбудеться "перехресний" допит Порошенка та Медведчука

У понеділок, 31 січня, Державне бюро розслідувань викликає Порошенка на допит.

У ДБР не виключають одночасний допит п’ятого президента Петра Порошенка та нардепа Віктора Медведчука у межах справи про так звану "вугільну держзраду".

Про це розповіла на брифінгу радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Вона підтвердила, що дійсно у понеділок, 31 січня, Державне бюро розслідувань викликає Порошенка на допит.

"Порошенка заплановано допитати як підозрюваного щодо обставин постачання вугілля з окупованих територій у 2014-2015 роках. Слідчим важливо почути відповіді на запитання щодо обставин подій і ухвалених рішень", — зазначила Сапьян.

За словами речниці Бюро, щодо проведення перехресного допиту Порошенка з Медведчуком "виникло непорозуміння".

"У Кримінально-процесуальному кодексі України дійсно не передбачено таке поняття, як "перехресний допит". Натомість є поняття "одночасного допиту", — каже представниця ДБР.

За її словами, згідно з КПК, слідчий має право провести такий одночасний допит двох чи навіть більше осіб, вже допитаних, для з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях.

Для такого допиту, слідчий повинен спершу допитати Петра Порошенка, адже Віктор Медведчук вже був допитаний.

"Якщо з’являться такі розбіжності, то, відповідно, одночасний допит не виключається", – підсумувала Сапьян.

Раніше повідомлялося, що Петро Порошекно прибув за викликом до ДБР із запізненням, однак уже за сім хвилин залишив приміщення Бюро.

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