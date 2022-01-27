У ДБР розповіли, за яких умов відбудеться "перехресний" допит Порошенка та Медведчука

У понеділок, 31 січня, Державне бюро розслідувань викликає Порошенка на допит.
У ДБР не виключають одночасний допит п’ятого президента Петра Порошенка та нардепа Віктора Медведчука у межах справи про так звану "вугільну держзраду".
Про це розповіла на брифінгу радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.
Вона підтвердила, що дійсно у понеділок, 31 січня, Державне бюро розслідувань викликає Порошенка на допит.
"Порошенка заплановано допитати як підозрюваного щодо обставин постачання вугілля з окупованих територій у 2014-2015 роках. Слідчим важливо почути відповіді на запитання щодо обставин подій і ухвалених рішень", — зазначила Сапьян.
За словами речниці Бюро, щодо проведення перехресного допиту Порошенка з Медведчуком "виникло непорозуміння".
"У Кримінально-процесуальному кодексі України дійсно не передбачено таке поняття, як "перехресний допит". Натомість є поняття "одночасного допиту", — каже представниця ДБР.
За її словами, згідно з КПК, слідчий має право провести такий одночасний допит двох чи навіть більше осіб, вже допитаних, для з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях.
Для такого допиту, слідчий повинен спершу допитати Петра Порошенка, адже Віктор Медведчук вже був допитаний.
"Якщо з’являться такі розбіжності, то, відповідно, одночасний допит не виключається", – підсумувала Сапьян.
Раніше повідомлялося, що Петро Порошекно прибув за викликом до ДБР із запізненням, однак уже за сім хвилин залишив приміщення Бюро.
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