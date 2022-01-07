У ДБР заперечили інформацію про арешт активів "Прямого" та "5 каналу"

У ДБР заперечили інформацію про арешт активів "Прямого" та "5 каналу"

Арешт накладено виключно на майно, корпоративні права, власником яких є Петро Порошенко.

Державне бюро розслідувань (ДБР) спростувало інформацію про нібито накладення арешту на активи телеканалів "Прямого" та "5 каналу" у межах справи про держзраду п'ятого президента, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Про це йдеться в заяві ДБР 7 січня.

У ДБР наголосили, що в межах ухваленого рішення, суд наклав арешт лише на майно, яке належить Порошенку відповідно до даних у держреєстрах. Зокрема, йдеться про об’єкти нерухомості, корпоративні права та інше. Але будь-яких обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося.

"Очікуваною реакцією стало розповсюдження неправдивої інформації про нібито накладення арешту на активи телеканалів "Прямий" та "5 канал", власником яких є медіахолдінг "Вільні медіа", що не відповідає дійсності, оскільки арешт на корпоративні права на вказані канали та їхні активи не накладався... Повідомляємо, що арешт накладено виключно на майно, корпоративні права, власником яких згідно відповідних державних реєстрів є п’ятий президент України", - наголосили в ДБР.

Правоохоронці пояснили, що рішенням суду заборонено лише відчужувати арештоване майно, що не позбавляє власника користуватись іншими правами.

Зауважимо, що, напередодні, 6 січня, у партії "Європейська солідарність" повідомили, що Печерський районний суд Києва начебто наклав арешт не тільки на майно депутата, а на активи і рахунки “Прямого” та “5 каналу”.

Нагадаємо, 20 грудня Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило і опублікувало відео про вручення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозру вручили у справі про так звану "вугільну держзраду".

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