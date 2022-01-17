У ДБР запевняють, що справа про держзраду Порошенка не є політично вмотивованою

У ДБР запевняють, що справа про держзраду Порошенка не є політично вмотивованою

Представниця ДБР наголосила, що політику слід залишити політикам, а факти — слідчим.

У Державному бюро розслідувань (ДБР) запевняють, що у "вугільній справі" проти колишнього президента України, народного депутата Петра Порошенка немає політичних мотивів.

Про це заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян під час брифінгу.

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"Ця справа... не є політично вмотивованою. Ми акцентуємо увагу, що політику ми залишаємо політикам, а факти нехай залишаються у слідчих", - наголосила Сап'ян.

За словами речниці, ДБР вітає рішення народного депутата України Петра Порошенка не залишатися за кордоном і взяти участь у судовому засіданні.

"Сподіваємось, що судовий процес буде проходити у порядку, визначеному Кримінально-процесуальним кодексом", — зазначила радниця.

Нагадаємо, в аеропорту "Київ" близько 9:00 ранку приземлився літак з Варшави, на борту якого перебував п'ятий президент України Петро Порошенко, підозрюваний у державній зраді.

Експрезидент поскаржився, що в аеропорту йому довго не віддавали паспорт. Проте після 15 хвилин перевірок Порошенка таки пропустили.

Вже об 11:00 у Печерському суді Києва мало розпочатися засідання щодо обрання експрезиденту запобіжного заходу.

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