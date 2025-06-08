У Держдепартаменті США закликали продовжити переговори між Україною та РФ

Державний секретар США Марко Рубіо / © Getty Images

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив про необхідність продовження мирних переговорів між Україною та Російською Федерацією.

Про це повідомляє сайт Державного департаменту США.

У суботу, 7 червня, Рубіо провів розмову з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро.

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Серед основних тем обговорення були поточні зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні.

«Рубіо наголосив на важливості продовження прямих переговорів між Росією та Україною задля досягнення стійкого миру», — йдеться у повідомленні Держдепартаменту.

Раніше повідомлялося, що висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що Кремль не демонструє жодної готовності до припинення війни проти України.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський розкрив умови російського «меморандуму», який передбачає анексію Криму та Донбасу.

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