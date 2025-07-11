У Держдепі прокоментували «нові пропозиції» Лаврова щодо України

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс

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Президент США Дональд Трамп ухвалить подальші рішення щодо України та Росії після того, як ознайомиться з новими пропозиціями, які передав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.

Вона підтвердила, що Лавров передав державному секретарю США Марко Рубіо пакет нових ідей, пов’язаних із війною в Україні. Наразі ці пропозиції передані на розгляд президенту Трампу.

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Брюс уточнила, що Держдепартамент виконав технічну функцію щодо передачі інформації, а остаточне рішення щодо відповіді на російські ініціативи ухвалюватиме глава держави.

Водночас речниця Держдепартаменту відмовилася розкривати деталі зустрічі Лаврова та Рубіо, зазначивши, що зміст переговорів залишається конфіденційним.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо провів переговори з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим на тлі загострення відносин через дії Путіна.

Ми раніше інформували, що держсекретар США Марко Рубо зробив заяву про зброю для України. Зокрема, держава пропонує партнерам передати українцям Patriot.

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