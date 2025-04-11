У Держдепі розповіли, коли почнуться переговори про припинення війни в Україні

У Держдепі прокоментували переговори

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Переговори про остаточне припинення війни в Україні почнуться після того, як буде досягнуто домовленостей щодо припинення вогню між сторонами.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає Укрінформ.

Вона заявила, що керівництво Сполучених Штатів робить все можливе, щоб російська агресія проти України припинилась.

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«Усе наше керівництво, зокрема президент Трамп і держсекретар Рубіо, чітко дали зрозуміти, що поставлено на карту, коли йдеться про природу завершення цієї ситуації (війни в Україні — ред.). Це динаміка, яка не може бути вирішена військовим шляхом. Це м’ясорубка. Не можна нічого говорити про кінцевий результат, доки не припиниться стрілянина та вбивства», — зазначила Брюс.

Крім того, вона нагадала, що державний секретар Марко Рубіо під час свого візиту до штаб-квартири НАТО минулого тижня заявив, що впродовж кількох тижнів — не місяців — стане ясно, чи серйозно налаштована Росія.

У цьому зв’язку Брюс підкреслила, що Росія, «безумовно, повинна сприймати це серйозно».

Раніше повідомлялося, що у Стамбулі відбувся другий раунд дипломатичних російсько-американських переговорів. Про війну в Україні на цій зустрічі не йшлося.

Ми раніше інформували, що Україна повідомила Сполучені Штати, що обмеження щодо чисельності ЗСУ або загальної готовності її військових буде червоною лінією.