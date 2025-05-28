У Держдепі США дали неочікувану пораду Москві: що відомо

США. / © Associated Press

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Російська Федерація може показати свою зацікавленість у мирному процесі, якщо думатиме більше про те, що можуть зробити для "зупинки кровопролиття" в Україні, а не аналізували заяви із США.

Про це заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс, повідомляє "ЄП".

За її словами, Дональд Трамп "рішуче налаштований" зупинити війни, розпочаті до його вступу на посаду. Коментарі президента на адресу Путіна "чітко вказують на особисту зацікавленість у суті того, що відбувається".

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"Якби росіяни дбали про суть того, як це відбувається, вони б менше думали про це (заяви Трампа. – Ред.), а більше про те, що вони можуть зробити, що в їхніх руках, щоб зупинити різанину і вбивства, які відбуваються зараз", - наголосила американська посадовиця.

Окрім того, зауважує Брюс, “Росія повинна поставитися серйозно" до заяв американського лідера.

Нагадаємо, після масованого ракетно-дронового удару Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін “абсолютно збожеволів”, без будь-яких причин обстрілює Україну. Американський президент також припустив можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії через її обстріли українських міст.

Згодом президент США знову накинувся з критикою на Володимира Путіна. Трамп заявив, що “фюрер” “грає з вогнем”.

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У Кремлі відреагували на жорстку заяву Трампа. Речник Дмитро Пєсков пов’язав слова американського лідера із емоційним навантаженням. Водночас він подякував президентові США у сприянні переговорного процесу.

Дата публікації 06:50, 28.05.25 Кількість переглядів 60 На попередження Путіну від Трампа, Кремль відповів погрозами!