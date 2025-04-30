У Держдепі заявили про критичні дні для миру в Україні та озвучили очікування від Путіна

Держдепартамент США

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Наступні кілька днів стануть критичними для встановлення миру в Україні. США чекають реальних кроків від президента Росії Володимира Путіна для досягнення миру, а не лише слів.

Про це речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила у ефірі американського телебачення.

«Наступні кілька днів — критичні. По суті, ми завжди казали — дивимось на дії Путіна, а не на слова. Це ключовий момент», — зазначила Брюс.

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Вона підтримала пропозицію очільника МЗС України Андрія Сибіги щодо негайного припинення вогню у відповідь на запропоноване Путіним триденне перемир’я з нагоди 9 травня.

«І позиція міністра закордонних справ України дуже слушна. Якщо це справді про гуманітарні зобов’язання, то навіщо чекати 10 днів?» — сказала речниця Держдепу.

«І справа не втому, чого просить президент Трамп і держсекретар Рубіо, а в тому, що нам потрібні реальні дії, які покажуть, що ці сторони, особливо Путін, серйозно налаштовані зупинити кровопролиття», — акцентувала Брюс.

До слова, напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наступні два тижні будуть ключовими у спробах досягти припинення вогню у війні в Україні.