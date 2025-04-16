У Держдепі заявили, що санкції проти РФ не послаблять до припинення вогню

Держдепартамент США / © Associated Press

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У Сполучених Штатах не планують укладати жодних двосторонніх угод з росіянами та не буде послаблення санкцій, поки не будо досягнуто угоди про припинення вогню.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає Укрінформ.

Вона відповіла на питання щодо останнього раунду переговорів з Росією, а також можливості полегшення санкцій.

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«Не буде жодних переговорів, жодних рішень, жодних домовленостей, поки ця бійня не припиниться», — заявила представниця Держдепу.

Крім того, вона зазначила, що після Вербної неділі, коли відбувся ракетний удар по Сумах, виникає багато запитань, хто прагне досягнення миру.

Брюс назвала війну в Україні «м’ясорубкою», де нічого не змінилося.

«І все ж ми продовжуємо працювати, очевидно, для припинення вогню», — зазначила представниця Держдепу.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа відмовилася підтримати проєкт спільної заяви країн G7 щодо засудження російської атаки на Суми.

Ми раніше інформували, що у Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп вірить, що диктатор Путін нібито хоче закінчити війну в Україні.