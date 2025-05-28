У Держдепі заперечують розчарування Трампа Путіним: що США порадили Росії

Трамп має інструменти примусу для Путіна / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп має великий досвід врегулювання конфліктів по всьому світу і багато інструментів для впливу. Тому Росії варто серйозно сприймати заяви американського лідера, але вони не свідчать про його розчарування у президенті РФ.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс на брифінгу у вівторок, 27 травня.

Заява речниці Держдепу пролунала після того, як її запитали, чи будуть різкі зміни у зовнішній політиці США після неочікуваного «наїзду» Трампа на Путіна.

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«Я не назвала б це розчаруванням. Це заява людини, яка очолювала зусилля для досягнення миру в багатьох різних регіонах. Він ясно висловив свою думку і був повністю прозорий щодо того, що сталося. І я думаю, що Росія має поставитися серйозно [до слів Трампа — ред.]. Американці, звичайно, теж ставляться серйозно», — пояснила вона.

Водночас Теммі Брюс наголосила, що Трамп «має багато різних інструментів», за допомогою яких Сполучені Штати можуть донести свою позицію так, щоб вона «усвідомлювалась». І ці ж інструменти президент США може використати, щоб «зупинити цю бійню».

Нагадаємо, Трамп накинувся на Путіна за чисельні вбивства мирних українців. Президент США заявив, що завжди мав із російським диктатором хороші відносини, але тепер той «збожеволів».