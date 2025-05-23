У Держдумі РФ назвали нахабну ціль війни проти України: Київ відреагував

Державна дума Росії / © Associated Press

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Член комітету Держдуми Росії з оборони Віктор Соболєв заявив, що розв’язанням цілей війни буде створення «союзної держави», до якої начебто має увійти Україна.

Про це депутат сказав у інтерв’ю російським пропагандистам.

Свою ідею про «союзну державу» Соболєв додав до наративів про «рускій мір» і його «природні кордони».

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«Повним вирішенням цих цілей спеціальної воєнної операції (так у РФ називають війну проти України — ред.) є створення єдиної союзної держави: Росія, Україна і Білорусь«, — заявив депутат.

Він також узявся прирівнювати українців до росіян і заявив, що РФ повинна «захищати свій рускій мір».

«Ми всі — росіяни, Київ — мати міст руських, князь Володимир — росіянин, Юрій Долгорукий — росіянин, Ярослав Мудрий — росіянин тощо», — озвучив відверту пропагандистську брехню Соболєв.

Реакція України на цілі «сво»

На заявлені депутатом нісенітниці відреагував керівник українського Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він нагадав, вперше про ідею «єдіной страни» у вигляді Росії, Білорусі та України російський диктатор Володимир Путін заявив ще 2001 року на зустрічі з президентом РБ Олександром Лукашенком та тодішнім українським лідером Леонідом Кучмою у Вітебську. Путін одразу ж отримав від України відмову.

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В подальшому, від 2010-го до 2014 року, Росія здійснювала агресивну спробу втілення цієї ідеї через політику, спорт, маркетинг і культуру. Однак не вийшло.

«Тому слова росіянина соболєва, які зараз всі ганяють — вони ж не є новими. Вся ця дурня вже дуже давно в голові путіна», — резюмував Коваленко.

Що відомо про концепцію Союзної держави?

Концепція Союзної держави — це політична ініціатива, яка передбачає тісну інтеграцію між Росією та Білоруссю, з можливістю поступового об’єднання в наднаціональне утворення. Ця ідея має глибокі корені в пострадянській історії та періодично використовується Кремлем як інструмент політичного тиску, а також для легітимації експансіоністської політики. Так, 1996 року було підписано Договір про створення Союзної держави Росії та Білорусі, що передбачав: єдину конституцію (в перспективі), спільну валюту, координацію зовнішньої політики, інтегровані економічні, соціальні та оборонні структури. Наразі більшість положень не були реалізовані.

Для Москви Союзна держава є інструментом контролю над Білоруссю, способом зміцнити геополітичний вплив у Східній Європі, у довгостроковій перспективі — механізмом м’якої анексії, прецедентом для подальшої інтеграції нових територій, включно з потенційно окупованими регіонами України.

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