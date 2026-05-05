У Держдумі РФ відреагували на пропозицію Зеленського щодо перемир’я

Очільник комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький / © Associated Press

Очільник комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький назвав тактичним вивертом оголошення президентом України Володимиром Зеленським режиму тиші від 6 травня.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

«Зеленський спочатку практично відкинув ініціативу Росії про перемир’я на День Перемоги, але потім вирішив піти на тактичний виверт і оголосити режим тиші в ніч з 5 на 6 травня», — висловився Слуцький.

Оцінюючи причини рішення Зеленського про режим тиші, російський депутат вигадав, що річ у начебто «ураженому самолюбстві».

Нагадаємо, 4 травня Міноборони Росії заявило про оголошене президентом Володимиром Путіним «перемир’я» на 8 — 9 травня, очікуючи аналогічних кроків від України та погрожуючи ударами по центру Києва у разі відмови.

Зеленський зазначив, що офіційних звернень не надходило, проте Україна, ставлячи людське життя вище за дати, оголошує режим тиші вже від 00:00 6 травня. Президент додав, що Україна діятиме дзеркально і закликав Кремль до реальних кроків задля завершення війни.

