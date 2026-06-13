У Держдумі жорстко рознесли Кремль і путінську еліту за війну в Україні - у Москві не очікували

Володимир Путін. / © Associated Press

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Депутат Державної думи Росії від «Комуністичної партії» В’ячеслав Мархаєв розкритикував Кремль та стратегію ведення війни. Він закликав до «чіткого плану» війни. Це суперечить наративу Кремля.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російський депутат опублікував допис на своїх сторінках у соцмережах, у яких різко висловилися про війну та пропаганду. Він звинуватив Кремль у використанні таких подій — як Дєнь победи і Петербурзький міжнародний економічний форум — для демонстрації хибного відчуття процвітання та «особистого збагачення еліти».

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Мархаєв наголосив, що заяви про нібито добробут відбуваються на тлі постійних заборон, обмежень та фінансового тягаря для пересічних росіян. Ба більше — він несподівано звинуватив політичну еліту Російської Федерації у втраті зв’язку з потребами російського народу.

Депутат від КПРФ визнав, що українські Збройні сили розширюють географічне охоплення своїх далекобійних ударів по Росії, а також жорстко висловився про війну в Україні. Неочікуванно Мархаєв розкритикував Кремль за публічне обмеження своїх військових цілей з усієї України лише тими районами, які Росія захопила.

З його слів, Москві нібито потрібен чіткий публічний план завершення війни в Україні, заснований на національних інтересах Росії.

«В ISW не помітили жодних ознак того, що облікові записи Мархаєва в соціальних мережах були зламані. РосЗМІ та так звані мілблогери, зокрема ті, що пов’язані з Кремлем, на момент написання цієї статті не поширювали заяви Мархаєва», — йдеться у тексті аналітиків.

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Нагадаємо, у Кремлі знову істерять через Україну і зухвало продовжують заявляти, що нібито вітають «мирне врегулювання». Зокрема, речницю МЗС Марію Захарову обурили п’ять базових умов миру, озвучені лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. З її слів, нібито вони «висувають свідомо неприйнятні для Москви умови».

Водночас сам диктатор Володимир Путін закручує гайки, щоб зберегти владу. Президент-диктатор 10 червня підписав закон, що дозволяє російській владі вилучати майно громадян, звинувачених у злочинах проти інтересів РФ за кордоном.

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